Vrijdag rond middernacht zijn bij een groot waterlek in de Ernest Claeslaan in Zolder enkele auto’s en opritten beschadigd. De waterleidingbreuk werd rond 23.45 uur bij de hulpdiensten gemeld. Het water spoot volgens getuigen tot tien meter de hoogte in. Door de hoge waterdruk werd ook kiezel en zand de hoogte in gespoten. Daardoor werden auto’s en opritten van de buurtbewoners beschadigd. Het is al het tweede lek dit jaar in dezelfde straat, op slechts enkele meters van elkaar. “Wordt het niet eens tijd dat er iets aan wordt gedaan?” vragen de bewoners zich af.