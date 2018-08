Een dag in het spoor van de grid kids in Francorchamps

Het zijn harde tijden voor de pitspoezen in de F1-paddock. De nieuwe Amerikaanse eigenaar Liberty Media vond het vrouwelijk schoon naast de auto’s op de grid “vrouwonvriendelijk” en “niet meer van deze tijd”. Voor de eerste keer maakten de grid kids, met zes Limburgers in de rangen, hun opwachting in Francorchamps.