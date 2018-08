Moeder Verstappen: “Hopelijk nu antwoord op al die vragen”

De familie van Nicky Verstappen reageert “heel erg opgelucht” over de arrestatie van Jos Brech, de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de 11-jarige jongen. Moeder Berthie Verstappen zei in het Nederlandse tv-programma ‘Hart van Nederland’ dat ze nu snel antwoord hoopt te krijgen “op al de vragen die we hebben”.