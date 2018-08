Belgian Cats winnen ook tweede oefenwedstrijd tegen Griekenland

Charleroi - De Belgische basketbalvrouwen hebben zondag in Charleroi hun tweede oefenwedstrijd tegen Griekenland gewonnen met 86-72 (rust: 34-37). De Belgian Cats zijn volop in voorbereiding op het WK in Tenerife (22-30 september).

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh klopten de Grieken zaterdag in Wevelgem ook al (68-63). In de tweede confrontatie schoot Griekenland beter uit de startblokken. De Belgian Cats moesten in de tweede helft een achterstand van drie punten ophalen. Onder impuls van sterkhouders Emma Meesseman (21 ptn, 7 rbds), Julie Allemand (12 ptn, 6 assists) en Kim Mestdagh (15 ptn, 6 rbds) won België zelfs met 14 punten verschil. Onze basketbalvrouwen hebben intussen goede ervaringen met Griekenland. Op het EK van vorig jaar waren de Grieken in de kleine finale voor het brons niet opgewassen tegen de Belgen.

Na de duels tegen Griekenland trekken de Cats naar Valencia voor een oefentoernooi tegen Spanje, Frankrijk en Letland, alvorens in eigen land Turkije (7 en 8 september) en Argentinië (14 en 16 september) partij te geven.

Op het WK zijn de Belgische vrouwen ingedeeld in een groep met Spanje, Japan en Puerto Rico. Het is de eerste keer dat ons land vertegenwoordigd wordt op een WK basketbal.