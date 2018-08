Moordverdachte Jos Brech opgepakt in Spanje

De 55-jarige Jos Brech die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is zondagmiddag in Spanje aangehouden. Dat meldt de politie van Nederlands Limburg.

Hij zit vast in een Spaanse politiecel en zal op termijn worden overgeleverd aan Nederland. De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een getuige. Deze getuige gaf aan dat hij de man herkende op basis van de foto’s die afgelopen woensdag in de media verspreid werden.

Het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen raakte afgelopen week in een stroomversnelling. De moord dateert al van 1998. Jarenlang heeft de politie verschillende pistes onderzocht, maar zonder resultaat. Afgelopen woensdag maakte de politie bekend dat het DNA van Brech een match bleek met DNA dat op het lichaam van Nicky gevonden werd.

Hij was spoorloos sinds februari dit jaar, toen er voor het laatst contact met hem was. In april gaf zijn familie hem op als vermist.

BREAKING: Verdachte van betrokkenheid bij dood #NickyVerstappen vanmiddag in #Spanje aangehouden. Man zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland. Lees meer via: https://t.co/RPfqcU9Hh2 — Politie Limburg (@PolLimburg) 26 augustus 2018