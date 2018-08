KRC Genk mist twee strafschoppen, maar buigt achterstand toch om tegen Waasland-Beveren

Racing Genk heeft een knotsgekke match van Waasland-Beveren met 3-2 gewonnen. De Limburgers leken af te stevenen op een zure nederlaag nadat ze twee penalty’s lieten liggen, maar in het slot sloegen goudhaantjes Trossard en Samatta alsnog toe. Door de zege komt Genk samen met Club Brugge op kop.

Trainer Philippe Clement maakte met zijn basiself duidelijk dat de focus van Racing Genk op de Europa League ligt. In de thuismatch tegen Waasland-Beveren bleven goudhaantjes Malinovsky, Trossard en Samatta op de bank. Startten wel: Seck, Heynen, Paintsil en Zhegrova.

De Limburgers toonden zich in de eerste helft echter de betere. Al vroeg in de match kreeg Joseph Paintsil een dot van een kans, maar de Ghanees trapte nogal onbeholpen over. Na een minuut of twintig kreeg Paintsil de bal na een knappe actie wel tot bij Edon Zhegrova. Die plaatste de bal mooi voorbij een grabbelende Davy Roef. Waasland-Beveren reageerde en probeerde nog voor de rust terug te slaan, maar de afstandsschoten van Denzel Jubitana werden onschadelijk gemaakt door Genks doelman Vukovic.

Twee gemiste penalty’s

Vlak na rust leek Genk de buit binnen te hebben toen ref Wesley Alen naar de stip wees voor handspel van Rafidine Abdullah. Alejandro Pozuelo trapte de penalty echter op de paal. Ook daarna liet Genk na de match te beslissen en halfweg de tweede helft kreeg het het deksel op de neus. Een verre voorzet van Boljevic was precies op maat voor de inlopende Nana Ampomah: 1-1.

Het sein voor Clement om zijn raspaardjes van stal te halen. Nadat hij eerder ook al Samatta in het team had gedropt voor Gano, mocht nu Trossard het veld op voor Zhegrova. De eerste baltoets van Trossard leverde meteen een nieuwe penalty op voor de thuisploeg. Deze keer was het Keita die de bal tegen de hand gekregen had. Nu zette Trossard zich achter de bal, maar de Maasmechelaar besloot zwakjes op de benen van Roef.

Goudhaantjes zorgen alsnog voor Genkse zege

Tot overmaat van ramp bleef Waasland-Beveren aan honderd procent afwerken. Ampomah dook slim de ruimte in en legde de bal kurkdroog in de verste hoek: 1-2, de Luminus Arena in shock. Genk is echter misschien wel één van de best voetballende ploegen in België en zette alles op alles. Het sneed in een fors slotoffensief als een mes door de Beverse boter. En weer waren het de goudhaantjes die het deden.

Malinovsky schilderde een hoekschop op de kruin van Samatta, die boven iedereen uittorende voor de 2-2. En enkele minuten voor tijd was de Genkse zege alsnog een feit - zij het met het nodige geluk. Trossard recupereerde een bal tegen de achterlijn, wilde voorgeven, maar zag zijn afgeweken voorzet tussen de eerste paal en doelman Roef in doel verdwijnen. Zuur voor Waasland-Beveren, gelukkig voor Genk, dat dankzij de zege samen met Club Brugge aan de leiding komt.