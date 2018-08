Bilzenaar ziet vanop vakantie hoe inbrekers zijn huis leeghalen: “Ze waren al drie uur bezig”

Bilzen -

Een lang weekend naar Engeland liep anders dan verwacht voor Gurmukh en zijn gezin uit Bilzen. Zaterdagochtend kreeg het gezin op hun vakantieadres een alarmmelding van inbraak in hun woning. “Toen ik overschakelde op de live beelden van de beveiligingscamera’s, zag ik drie mannen uit het huis komen. De politie werd gealarmeerd. De dieven waren echter binnengedrongen via de zolder en zo ontglipt aan de alarmsensoren, op die manier waren ze al drie uur aanwezig in het huis, voordat ze werden opgemerkt. In tussentijd haalden ze onze woning helemaal ondersteboven.” aldus het benadeelde gezin.