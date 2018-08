Slachtoffer vluchtmisdrijf krijgt twee foute brieven van parket, schuld ligt volgens parket bij computer

Hasselt / Genk -

“Geseponeerd wegens andere prioriteiten” en een “onbekende dader”. Al voor de tweede keer kreeg Mireille Hemeleers uit Hasselt een foute brief in de bus waarin staat dat haar zaak niet verder behandeld wordt. De vrouw raakte ernstig gewond toen ze op 2 oktober vorig jaar op een zebrapad in Genk werd aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Volgens het parket vertrok er opnieuw een foute brief omdat de computer om een onduidelijke reden een bepaalde code niet meer herkent.