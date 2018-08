Westerlo en Roeselare laten zich verrassen door amateurclubs in Beker van België

Brussel - Na Oud-Heverlee Leuven zijn ook 1B-reeksgenoten KVC Westerlo en KSV Roeselare er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de zestiende finales van de Beker van België. Westerlo ging zondag in de vijfde ronde met 3-0 onderuit op het veld van Duffel (tweede amateur). Roeselare verloor met 2-1 bij Olympic Charleroi (tweede amateur). Beerschot Wilrijk bekert wel voort.

De clubs van de Proximus League moesten vanaf de vijfde ronde aan de bak in de Croky Cup. Van de zeven 1B-clubs die al in actie kwamen, wisten er vier zich te plaatsen voor de zestiende finales. Beerschot Wilrijk veroverde zondag de scalp van ASV Geel (eerste amateur). Dante Vanzeir (28.) en Rubin Okotie (65.) zorgden voor de 0-2 eindstand. Westerlo en Roeselare lieten zich op verplaatsing verrassen.

Zaterdag al kroop Lommel SK tegen Lierse Kempenzonen (eerste amateur) door het gaatje (2-3). Union zette City Pirates (tweede amateur) in het Joseph Mariënstadion opzij met 3-0. Tubeke hield voor eigen publiek tegen Brainois (derde amateur) een doelpuntenfestival (7-0). Vrijdag ging OH Leuven met de billen bloot op bezoek bij Dessel Sport (3-1) uit de eerste amateurklasse.

Maandagavond komt met KV Mechelen de laatste 1B-club in actie. Malinwa ontvangt voor de vijfde bekerronde Albert Quévy Mons. Dinsdagnamiddag wordt in Tubeke geloot voor de zestiende finales. Ook de clubs uit de Jupiler Pro League (1A) gaan dan de trommel in.