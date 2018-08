Celtic-fans nemen Boyata zwaar op de korrel voor transfersaga… tot Rode Duivel enige goal van de match scoort

Rode Duivel Dedryck Boyata heeft zondag bij zijn rentree voor Celtic Glasgow het winnende doelpunt gescoord. De ‘Bhoys’ zetten op de derde speeldag in de Schotse Premiership Hamilton opzij met 1-0.

Boyata leek lange tijd munt te gaan slaan uit zijn oerdegelijke prestaties op het voorbije WK in Rusland. De centrale verdediger wilde na drie jaar bij Celtic een stap hogerop zetten, maar een akkoord kwam er niet. Hoewel Boyata zijn laatste contractjaar ingaat, gaf Celtic geen groen licht voor een transfer.

Green Brigade banner on Dedryck Boyata’s inclusion for Celtic v Hamilton. pic.twitter.com/nnAT37eVQ2 — stephen.mcgowan (@mcgowan_stephen) 26 augustus 2018

Zondag zette coach Brendan Rogers Boyata voor het eerst dit seizoen op het wedstrijdblad. Enkele supporters trakteerden de verdediger op een ongemakkelijke ontvangst. Met het spandoek “Boyata - not fit to wear the jersey” lieten ze hun ongenoegen blijken over de transfersaga. Boyata bleef echter kalm en antwoordde met de benen. Op het uur kroonde hij zich tot matchwinnaar op Celtic Park door het enige doelpunt van dichtbij binnen te duwen. Vieren deed de verdediger evenwel niet. Even later liet Boyata, die ook defensief een puike match speelde, een goede mogelijkheid op de 2-0 onbenut.

Celtic staat met 6 op 9 op de tweede plaats in de stand. Het voorlopig foutloze Hearts voert het klassement aan.