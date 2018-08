Verrassende Belg staat na drie speeldagen helemaal bovenaan Engelse Premier League

In de Engelse Premier League geldt Watford als dé grote verrassing. The Hornets pakten negen op negen tegen Brighton, Burnley en Crystal Palace. En een Belg geniet mee van dat succes: Christian Kabasele is tegenwoordig een certitude centraal achterin bij Watford. En dan te zeggen dat de verdediger niet eens mee mocht naar het WK in Rusland.