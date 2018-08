De Grote Prijs van Groot-Brittannië, de twaalfde manche van het seizoen in het MotoGP-kampioenschap, zal zondag niet plaatsvinden wegens overvloedige regenval. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Het circuit van Silverstone ligt er glad bij, de omstandigheden worden dan ook beschouwd als onveilig voor de rijders.

Het is nog niet duidelijk of de GP van Groot-Brittannië op een andere datum zal worden verreden. Later op de dag volgt er meer uitleg op een persconferentie.