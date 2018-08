Mohoric redt eindzege, Politt juicht voor het eerst in Ronde van Duitsland

Brussel - De Sloveen Matej Mohoric (Bahrein-Merida) is er zondag in geslaagd de eindzege voor zich te houden na de slotrit van de Ronde van Duitsland (2.1). De rit ging naar de Duitser Nils Politt (Katusha-Alpecin), die zijn eerste profzege boekte.

Met Vasil Kiryienka en Rémi Cavagna reden twee hardrijders een groot deel van de etappe van 207 kilometer tussen Lorsch en Stuttgart aan de leiding. Bij het aansnijden van de twee lokale ronden in Stuttgart kwam hun avontuur ten einde. Zij werden afgelost door Jan Bakelants, die samen met Jasha Sütterlin ten aanval trok, maar ver droeg hun poging niet.

In de slotronde plaatste Maximilian Schachmann, de tweede in de stand, zijn slotoffensief tegen leider Mohoric. Romain Bardet, Tom Dumoulin, Warren Barguil, Damiano Caruso en Alexis Vuillermoz schoven mee, maar Schachmann kreeg amper hulp en moest op z’n eentje de achtervolgers met Mohoric zien af te houden. Net als in de slotrit van de BinckBank Tour kwam de Sloveen dus onder druk te staan, maar alles troepte toch weer samen.

In de eindsprint was Politt duidelijk de snelste, voor Mohoric en Caruso. In het eindklassement is diezelfde Politt tweede, met zes seconden achterstand op de Sloveense eindwinnaar. Schachmann is derde op 0:12, Dumoulin vierde. Tour-winnaar Geraint Thomas kwam niet in de debatten voor eindwinst voor, en ook de Belgen Pieter Vanspeybrouck en Frederik Backaert verloren hun toptienplek op de slotdag.

Mohoric volgt als eindwinnaar op het palmares de Duitser Linus Gerdemann op, die in 2008 de Ronde van Duitsland won voor die tien jaar van de kalender zou verdwijnen. Voor de revival door Tour-organisator ASO kwamen deze editie bijzonder veel toeschouwers opdagen.