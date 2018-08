Oude rot Valverde verrast iedereen op hellende aankomst in Vuelta, Kwiatkowski neemt leiderstrui over

Alejandro Valverde heeft de tweede etappe in de Vuelta gewonnen. De oude Spanjaard was op de slotklim sterker dan Michal Kwiatkowski, Lauren De Plus werd knap derde. Leider Rohan Dennis - de winnaar van de korte tijdrit van gisteren - finishte op meerdere minuten en speelde zijn rode trui kwijt.

De eerste rit in lijn van deze Vuelta bracht het peloton van Marbella naar Caminito del Rey, waar de finishlijn getrokken was aan het einde van een klim van derde categorie: de Alto del Guadalhorce. Met onderweg ook een helling van tweede categorie en twee van derde, beloofde de rit meteen vuurwerk op te leveren. Thomas De Gendt wilde alvast bijdragen aan een leuk ritverloop. De Belg van Lotto-Soudal - niet vies van een lange vlucht - trok op avontuur met Alexis Gougeard (AG2r-La Mondiale), Pierre Rolland (EF Education First-Drapac), Pablo Torres (Burgos-BH), Jonathan Lastras (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate (Cofidis) en Hector Saez (Euskadi-Murias).

Val in het peloton

Het tempo werd in het peloton bepaald door BMC, de ploeg van rodetruidrager Rohan Dennis. Echt groot werd het gat echter nooit: vier minuten bleek de grootste marge die de kopgroep zou verwerven. Pablo Torres moest voorin even lossen met materiaalpech, maar kon al snel weer aansluiten. Met nog iets minder dan 100 kilometer op de teller werd het peloton even opgeschrikt door een val waarbij onder meer Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), vorig jaar derde in de Vuelta, en Sunweb-kopman Wilco Kelderman bij betrokken waren. Zakarin moest even opgelapt worden door de wedstrijddokter, maar kon wel gewoon verder. Al is dit natuurlijk geen optimaal begin van de Vuelta voor de Rus, ook dit jaar een schaduwfavoriet voor eindwinst.

Foto: BELGA

Met nog 55 kilometer op de teller werd Thomas De Gendt voorin gelost met krampen, terwijl de overige zes goed samenbleven. Op 30 km van de finish opende Alexis Gougeard de finale met een aanval, landgenoot Pierre Rolland ging als enige mee. Het kwartet Spanjaarden bleef achterwege en werd al snel opgeraapt door het aanstormende peloton, terwijl Fransen Gougeard en Rolland doortrokken. Ook hun voorsprong slonk echter al snel. Twintig kilometer voor het einde plooide Gougeard als eerste op een steile strook, terwijl Rolland iets verderop werd ingelopen.

Laurens De Plus werd derde na een knappe eindsprint. Foto: BELGA

Voor Sky was het inlopen van de twee Fransen het perfecte signaal om het tempo de hoogte in te jagen. En dat zorgde voor slachtoffers: onder meer wereldkampioen Peter Sagan hing aan de rekker. Met Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Richie Porte, leider Rohan Dennis (beiden BMC) en Omar Fraile (Astana) - ook eerder in de etappe gevallen - moesten nog enkele mooie namen eraf. Bij BMC bleef zo ruimte over voor Dylan Teuns, iemand die op een hellende aankomst meer dan zijn mannetje kan staan.

Team Sky bleef ook op de slotklim het tempo de hoogte injagen. Ook Movistar nestelde zich nadrukkelijk op de voorposten. Ook Dylan Teuns moest er op drie kilometer van de streep af onder het moordende gebeuk van Sky. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) toonde zich erg bedrijvig in zijn pogingen om weg te komen, terwijl Enric Mas het met een vroege anval probeerde te redden. Hij werd echter overroeld, Valverde won in de eindsprint voor Kwiatkowski. Laurens De Plus was een bijzonder fraaie derde.

Michal Kwiatkowski werd gisteren ook al tweede, maar heeft met de rode leiderstrui nog een troostprijs te pakken. De Pool van Team Sky is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Met Nibali, Porte en ook Daniel Martin verloren een aantal klassementsrenners al kostbare tijd.

Foto: BELGA

Uitslag rit 2:

1) Alejandro Valverde

2) Michal Kwiatkowski z.t.

3) Laurens De Plus +3”

4) Wilco Kelderman z.t.

5) George Bennett z.t.

6) Tony Gallopin z.t.

7) Emmanuel Buchmann z.t.

8) Rigoberto Uran z.t.

9) Nairo Quintana z.t.

10) Thibaut Pinot z.t.

Klassement na rit 2:

1) Michal Kwiatkowski

2) Alejandro Valverde +14”

3) Wilco Kelderman +25”

4) Laurens De Plus +28”

5) Ion Izagirre +30”

6) Fabio Felline +30”

7) Emmanuel Buchmann +32”

8) Tony Gallopin +33”

9) Nairo Quintana +33”

10) Bauke Mollema +35”