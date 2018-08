Naesen pakt tweede zege in drie jaar in Bretagne Classic, ook Tim Wellens op het podium

Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) heeft zondag een nieuwe zege in de Bretagne Classic Ouest-France (WorldTour) op zijn palmares bijgeschreven. Na 256,9 km, met start en aankomst in Plouay, was de West-Vlaming de snelste van een groepje van drie. Het podium werd vervolledigd door de Deen Michael Valgren Andersen (Astana) en Tim Wellens (Lotto Soudal). Het is voor Naesen zijn tweede zege in drie jaar in Plouay.