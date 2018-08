Vanhaezebrouck verrast na Club Brugge-Anderlecht: “Dit was geen topper”

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht werd aan een hoog tempo en met veel intensiteit beslist, maar Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was niet onder de indruk. “Dit was geen topper”, zei hij na de match.

“Het was geen topper, van beide kanten niet”, aldus HVH voor de camera’s van Play Sports. “Ik denk niet dat Club Brugge zijn beste niveau gehaald heeft, maar wij deden dat ook niet. Er zat ook heel veel afval in het spel en wij slikken twee vermijdbare doelpunten.”

Vooral dat laatste bleek een doorn in het oog van Vanhaezebrouck. “Als je twee goals weggeeft, wordt het moeilijk om hier iets te halen. Ik denk dat een aantal jongens bij ons te weinig niveau haalden om hier punten te kunnen rapen. En dan heb ik het niet over de jonkies: zij hebben een goede match gespeeld. Die 19-jarigen hebben bewezen dat je ook in zo’n matchen op hen kunt rekenen.”

Leko vindt Brugse zege verdiend

Club Brugge-trainer Ivan Leko noemde de zege van blauw-zwart in de topper verdiend. “Als twee goede teams tegen elkaar spelen, is het logisch dat elke ploeg zijn momenten heeft in de match”, verklaarde hij de mindere tweede helft. “Over de negentig minuten waren wij de betere: de 3-1 of 4-1 was dichter dan de 2-2. Ons wedstrijdbegin was heel sterk wat energie betreft. We creëerden ook veel kansen tegen een topclub als Anderlecht.”

Uitblinker bij de Bruggelingen was Wesley Moraes, die in het tussenseizoen al meermaals gelinkt werd aan een transfer naar het buitenland. “Ik ben de trainer, ik doe het met de spelers die ik heb”, hield Leko de boot af. “Maar voor zover ik weet, blijft hij gewoon bij ons. Ik denk dat mijn groep klaar is om mee te strijden op de drie fronten.”