Dupont rondt meesterschap van Wanty af in Schaal Sels

Merksem - Timothy Dupont heeft zondag de 93e editie van de Schaal Sels (1.1), met start en aankomst na 184 kilometer in Merksem, gewonnen. Hij haalde het in een massasprint voor zijn teamgenoot Alfdan De Decker. Christophe Noppe werd derde. Het werd meteen de eerste zege van het seizoen voor de 30-jarige Dupont.

Het parcours voor deze 93e editie werd helemaal hertekend. Geen lus meer door de Polders en de Antwerpse haven, noch passages op onverharde zandwegen en kasseizones. Wel 14 plaatselijke omlopen van elk 13 kilometer lang op en rond de Bredabaan van Merksem.

Het waren Edward Planckaert, Gianni Vermeersch en de Noor Sondre Enger die in de tweede ronde even voor het peloton uit gingen rijden. Toen alles weer samensmolt zette een groepje met zestien renners het op een lopen. Ook hun poging was, door toedoen van Veranda’s Willems-Crelan, geen lang leven beschoren. Met nog 51 kilometer voor de boeg versnelden Benjamin Declercq, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Mortier, Pawel Bernas, Daniel Turek en Rob Ruijgh.

Wanneer de vluchters op het punt stonden gegrepen te worden, op iets meer dan één ronde van het einde, trok Declercq nog eens fors door. Hij werd echter op 12 kilometer van de finish eveneens tot de orde geroepen. Het sein dan voor Ylber Sefa om een uitval op te zetten. De Albanese kampioen redde het net niet en werd in de laatste 750 meter gegrepen. In de daaropvolgende massasprint zette Timothy Dupont orde op zaken. Hij volgt de Nederlander Taco van der Hoorn op als eindlaureaat van de Schaal Sels.