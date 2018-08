Sven Gatz na vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens eredienst op Eén: “Schaf die uitzendingen af”

Op sociale media is ophef ontstaan over een tekst die te horen was tijdens de wekelijkse religieuze eredienst op Eén. In de uitzending las een voorganger een bijbelpassage voor die her en der wenkbrauwen deed fronsen. Opnieuw een reden om de uitzendingen zo snel mogelijk af te schaffen, vindt minister van Media Sven Gatz (Open VLD).

“Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer”, klonk het vanochtend in de eucharistieviering op Eén en Radio 1, die werd uitgezonden vanuit de Sint-Servaasbasiliek Norbertijnenabdij in Grimbergen. “Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de kerk onderdanig is aan Christus.”

“Vrouwen, wees onderdanig aan uw man.” op de @vrtnws



Mocht dit een moslim zijn,... Twitter zou ontploffen, politici zouden over elkaar heen rollen om dit te veroordelen, iedereen zou rondtoeteren over ‘onze’ Verlichtingswaarden en dat dit allemaal niet ‘onze cultuur’ is. #dtz pic.twitter.com/pJ6kQ5ZhfI — Jurgen Masure (@jurgenmasure) 26 augustus 2018

Het mag dan om een aloude bijbelpassage gaan, op Twitter regent het verontwaardigde reacties en rijst de vraag of religieuze diensten nog wel een plaats hebben op de openbare omroep. “Wanneer een moslimrapper op MNM joden ridiculiseert, is het kot te klein, maar dit mag wel?”, klinkt het onder meer. “Religie heeft geen plaats op overheidsmedia, en seksisme al helemaal niet”, zegt iemand anders.

Afschaffen

Foto: BELGA

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open VLD) treedt de critici bij. “Natuurlijk sta ik niet achter dit soort uitspraken”, klinkt het in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Dat ze uit een oud boek komen, is ook geen argument om ze op onze bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd, en dat het op de VRT voor heel Vlaanderen uitgezonden wordt is al helemaal te gek.”

In december al pleitte Gatz voor het afschaffen van de religieuze erediensten op de openbare omroep, maar dat blijkt niet zo makkelijk. “Mijn coalitiepartners CD&V en N-VA gingen daar toen niet mee akkoord. Ik hoop dat we incidenten als dit kunnen aangrijpen om het debat opnieuw te voeren.”

“Deze erediensten vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de VRT”, gaat hij verder. “Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de godsdiensten zelf, in dit geval de priester dus. Maar het kan toch niet dat de VRT gebruikt wordt om, onder het mom van vrije meningsuiting en met belastinggeld, dit soort zaken ongefilterd de wereld in te sturen?”

Duiding

Is het dan niet de taak van de VRT om de Vlaming in contact te brengen met verschillende opinies, opvattingen en levensbeschouwingen? “Natuurlijk, maar daar zijn andere manieren voor dan zondagochtend via religieuze erediensten. In duidingsprogramma’s bijvoorbeeld, voorzien van de nodige redactionele omkadering en kritische analyses.”

Ook dat sommige, veelal oudere kijkers niet meer fysiek in staat zijn misvieringen bij te wonen en zich dus op de uitzendingen beroepen, is geen reden om ze te behouden, vindt Gatz. “Ik wil alle technische mogelijkheden onderzoeken om die mensen alsnog hun wekelijkse viering te gunnen. Maar dit kan geen argument zijn om deze uitzendingen, op kosten van de belastingbetaler, te behouden.”