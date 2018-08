Vettel pakt makkelijke zege in GP van België, enorme crash ontsiert start

Sebastian Vettel heeft comfortabel de Grote Prijs van België gewonnen. De Duitser pakte de leiding van Lewis Hamilton over bij de start, die opgeschrikt werd door een spectaculaire crash. Hamilton eindigde uiteindelijk als tweede voor Max Verstappen, die de vele Nederlandse fans reden tot juichen gaf. Stoffel Vandoorne eindigde als vijftiende en laatste van de finishers.

Bij de start was het onmiddellijk raak op Spa-Francorchamps. Nico Hülkenberg, als achttiende vertrokken verremde zich compleet en ramde Fernando Alonso (McLaren) en Charles Leclerc (Sauber). Daniel Ricciardo kreeg bij dat moment ook een tik, brak zijn achtervleugel en tikte ook nog Räikkönen aan, die een lekke band opliep. Een chaos vanjewelste in de eerste ronde, zoals we het wel vaker zien op het legendarische circuit in de Ardennen. Sebastian Vettel nam intussen meteen de leiding over van Lewis Hamilton, maar door de vele brokken werd de safety car meteen de baan op geroepen.

Verstappen maakt fans gek

Ricciardo kwam naar binnen voor een nieuwe achtervleugel en kon de race uiteindelijk hervatten, hetzij met twee ronden achterstand op de andere rijders. Aan het einde van ronde vier verdween de safety car weer, waardoor er weer volop geracet kon worden. Vettel behield simpel de leiding voor Hamilton, maar achter hen viel er voor de talrijk opgekomen Nederlandse fans al snel wat te vieren. Max Verstappen verschalkte immers op korte tijd de beide Force India’s - eerst Esteban Ocon, daarna Sergio Pérez - en schoof op naar de derde plaats.

Foto: AP

In de achtergrond verwende ook Valtteri Bottas (Mercedes) het publiek. De Fin was na een motorwissel pas als zeventiende gestart, maar baande zich stukje bij beetje een weg naar voren. Vooral zijn inhaalactie op de Toro Rosso van Brendon Hartley - buitenom in Eau Rouge, de snelle bocht bergop en tevens de gevaarlijkste van het circuit - mocht er zijn.

Vettel heeft touwtjes in handen

Intussen had Sebastian Vettel de touwtjes stevig in handen voorin. De pitstops brachten geen grote veranderingen teweeg, al was Hamilton - die één ronde vroeger naar binnen kwam dan Vettel - plots een stuk dichterbij gekomen. De Duitser stelde echter al snel orde op zaken door weer enkele seconden weg te rijden bij zijn Britse rivaal. Max Verstappen hield intussen makkelijk zijn derde plek vast.

Foto: REUTERS

Valtteri Bottas kwam na een late pitstop weer op plek zes de baan op, vlak achter de Force India’s. Esteban Ocon had hij snel te pakken, maar Sergio Pérez bleek een hardere noot om te kraken. Vier ronden voor het einde had de Fin hem echter toch te pakken. Een mooie inhaalrace van Bottas, die zo met de vierde plek toch nog twaalf belangrijke punten pakt voor Mercedes.

Foto: AFP

Helemaal voorin hield Vettel zonder problemen zijn eerste plek vast, voor Hamilton en Verstappen - die de talrijke in oranje gehulde fans uit hun dak liet gaan. Bottas hield Pérez en Ocon af tot het einde. De laatste plekken in de punten waren voor Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Toro Rosso) en Marcus Ericsson (Sauber).

Onopvallende race voor Vandoorne

Voor Stoffel Vandoorne was het weer een race om snel te vergeten. De Rumbekenaar kwam ongehavend uit het drama in bocht één en maakte aan het einde van de eerste ronde een pitstop. Daar haalde hij geen merkbaar voordeel uit, want Vandoorne bleef vrijwel de hele race op de vijftiende en - na de definitieve uitvalbeurt van Ricciardo - laatste plek rondrijden. Die positie hield hij vast tot aan de meet.

Lewis Hamilton blijft leider in het WK, maar hij ziet zijn voorsprong op Vettel wel slinken van 31 naar 24 punten. De volgende race is volgende week al. En wees maar zeker dat die met rood aangekruist staat bij Vettel: er wordt immers geracet in Monza, Italië.