Club Brugge is nieuwe leider na winst in hoogstaande topper

Club Brugge heeft een hoogstaande topper van Anderlecht met 2-1 gewonnen. Blauw-zwart toonde zich net iets beter dan de Brusselaars, al mocht het ook een bloemetje werpen naar de videoref. Die maakte tien minuten voor tijd een penalty voor Anderlecht ongedaan. Club Brugge pakt de eerste plaats over van de Brusselaars.

Door de farce met de schorsingen konden beide trainers onverwacht weer beroep doen op één van hun titularissen voor de topper: bij Club Brugge deed Wesley Moraes mee, Hein Vanhaezebrouck zette Ognjen Vranjes in de ploeg bij Anderlecht. Nog in de basis bij blauw-zwart: recordaankoop Kevah Rezaei. De Bruggelingen hadden maar liefst vijf miljoen veil voor de Iraanse aanvaller en die mocht het meteen gaan waarmaken. Ook Vanhaezebrouck haalde nog een zomertransfer uit de hoge hoed.

Foto: BELGA

Onder impuls van een kolkend Jan Breydelstadion vloog Club Brugge Anderlecht meteen naar de keel. Het leverde meteen een aantal hoekschoppen op. Bij de tweede ervan was het al prijs: Emmanuel Dennis torende boven Adrien Trebel uit en kopte knap binnen. Er stonden nog maar drie minuten op de klok of de droomstart van de regerende landskampioen was een feit. Club bleef pushen en Anderlecht zag sterretjes: Bornauw kon een kopbal van Rezaei nog net afblokken.

Musona brengt Anderlecht weer in de match

Door het hoge spel van de thuisploeg bleef er wel veel ruimte voor Anderlecht, en in een razendsnel begin stond het zo al vroeg bijna 1-1. Topschutter Ivan Santini kwam echter net tekort om vrijstaand de bal in doel te koppen. Terug naar de overkant dan, waar Club Brugge een counter uit het boekje op de mat legde. Dennis, die een ijzersterke wedstrijd speelde op de rechterkant, pikte een lange bal van Wesley perfect mee. Zijn voorzet was net niet goed genoeg om aan de tweede paal de vrijstaande Danjuma te vinden.

Foto: BELGA

De Brusselaars knokten zich halfweg de eerste helft echter weer in de match. Landry Dimata trok de bal laag voor doel en iedereen zat ernaast - behalve Knowledge Musona, die aan de tweede paal moederziel alleen stond. De Zimbabwaan kon van dichtbij niet meer missen en het stond toch 1-1. Een kwartier lang was het evenwicht weer helemaal hersteld, maar toen beet Antonio Milic dom in het zand aan de achterlijn tegen een alomtegenwoordige Dennis. Die kon op het doel af en legde vervolgens niet helemaal ideaal af op Rezaei. De Iraniër besloot vanop een metertje pal op Anderlecht-doelman Didillon.

Vanaken brengt Club Brugge weer op voorsprong met prachtige ingeving

Op slag van rust was de Brugse voorsprong toch een feit. Hans Vanaken combineerde met Ruud Vormer in een breed uitgesponnen één-twee over zo’n tien meter en liet zo een tweetal Anderlecht-verdedigers ter plaatse. De middenvelder bleef koel en legde de bal keurig in het hoekje: 2-1. Het was het slotakkoord van een eerste helft aan topniveau, één die aan een razend tempo gespeeld werd, met twee ploegen die wilden aanvallen. Reclame voor het Belgische voetbal.

Foto: Photo News

Na rust ging de voet echter van het gaspedaal. Vooral de thuisploeg probeerde nu meer te controleren, Anderlecht kwam niet verder dan een paar halve kansjes. Alexis Saelemaekers kwam net tekort op een gevaarlijke voorzet, Ivan Santini knikte nipt naast. De Kroaat werd afgevlagd voor buitenspel, maar uit de herhaling bleek dat daar geen sprake van was. Op het uur was paars-wit daar weer. Francis Amuzu snoepte de bal af van Benoît Poulain en kon zich op gang trekken. Vanuit een scherpe hoek mikte hij net over het Brugse doel.

Penalty voor Anderlecht wordt teruggedraaid door de VAR

Club Brugge was na de rust niet verder gekomen dan een paar slechte keuzes bij veelbelovend uitziende tegenaanvallen, maar zette halfweg de tweede helft toch weer aan. Rezaei werd vrijgespeeld maar zag zijn schot nog net afgeblokt. Twee minuten later leek de beslissing toch op het bord te staan toen Benoît Poulain zomaar kon inkoppen op een nieuwe hoekschop, maar de bal botste via de binnenkant van de verste paal weer het veld in.

De Bruggelingen drukten Anderlecht even tegen het eigen doel: een bom van Poulaîn werd onschadelijk gemaakt door Didillon. De Fransman had enkele minuten later ook een prima redding in huis toen Vanaken vrij kon aanleggen op de rand van de zestien. Tien minuten voor tijd leek Anderlecht alsnog met een gelijkspel weg te komen op het Jan Breydelstadion. Amuzu stormde voorbij Poulaîn, die de flankspeler neerhaalde. Penalty, beslist ref Bart Vertenten. Maar die beslissing werd door de videoref weer teruggedraaid: de fout was nipt buiten het strafschopgebied gebeurd, al was het zelfs met de hulp van de beelden nog moeilijk te zien.

Club Brugge pakt de leiding over

Inmiddels had Leko ingegrepen en nieuwkomer Sofyan Amrabat gebracht voor een sterk spelende Wesley om wat meer defensieve stabiliteit in te bouwen. Vanhaezebrouck trok pas in de laatste tien minuten alle registers open, met het competitiedebuut van Zakaria Bakkali en de comeback van de langdurig geblesseerde Andy Najar. De slotfase was voor Anderlecht, maar tot echte kansen kwamen de Brusselaars niet meer.

Door de zege pakt Club Brugge de eerste plaats over van Anderlecht, dat op één punt volgt.