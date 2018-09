Werken in stijl: deze handtassen zijn geschikt voor de werkvloer

Laptop, agenda, flesje water… een stevige handtas is geen overbodige luxe voor een drukke werkdag. Van het juiste materiaal tot model, deze handtassen zijn geschikt voor de werkvloer!

Het juiste materiaal

Op zoek naar een stevige tas voor al je spullen? Eén woord: leder! Een lederen tas is het stevigst wanneer je enkele kilo’s moet meezeulen. Bovendien is leder duurzaam én elk seizoen opnieuw in de mode.

Het perfecte model

Niet alleen het materiaal, ook het model is belangrijk. Kies voor een handtas met stevige, brede hengels (die je ook over je schouders kan hangen): zo zorg je ervoor dat de druk het meest gespreid wordt. Een brede, verstevigde bodem zorgt ervoor dat je exemplaar stevig op de grond kan blijven staan.

Investeer in een apart tasje

Minutenlang zoeken naar je notitieboekje staat niet echt professioneel tijdens een belangrijke bespreking. Onze tip? Investeer in een klein tasje waar je al je kleine spullen in kwijt kan. Een soort mini-organizer dus! Wedden dat je alles een stuk sneller kan terugvinden?