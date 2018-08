Publiek ziet hoe honkbalknuppel recht op kinderen afvliegt, en dan staat 'vader van het jaar' op

Als deze papa er niet was geweest, dan hadden zijn twee kinderen een honkbalknuppel tegen hun gezicht gekregen tijdens een baseballmatch vrijdag. Het gebeurt wel vaker dat er een knuppel in het publiek terechtkomt, maar nu zou die wel erg ongelukkig landen.

Tijdens een baseballmatch van de New York Mets tegen de Washington Nationals ging de honkbalknuppel van Bryce Harper zo het publiek in. Zoiets gebeurt wel vaker, en fans zitten daarom vaak klaar om een balletje of een knuppel te vangen. Maar deze keer ging het voorwerp recht op twee kinderen af, die niet wisten wat er gebeurde. Gelukkig was hun papa erg oplettend en kon hij net op tijd een huilbui vermijden. “Deze man is de vader van het jaar”, klonk het bij de omroepers.