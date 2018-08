EK-piste in Aigle: goud voor Nicky Degrendele in keirin

Vandaag is het de zesde en laatste dag van het EK baanwielrennen in het Zwitserse Aigle. Volg het hier op de voet via onze man Freddy De Geest.

Goud voor Nicky Degrendele in keirin

Wereldkampioene Nicky Degrendele won de Europese titel in het keirin. Meteen een tweede medaille voor de West-Vlaamse na het brons van het sprintnummer. Twaalfde medaille voor België en daarmee doen ze beter dan in 2013 in Anadia waar ze elf medailles wonnen.

Van Den Bossche en Wernimont prolongeren Europese ploegkoerstitel

Fabio Van Den Bossche en Nicolas Wernimont, vorig jaar Europees ploegkoerskampioen, torsten de favorietenrol op de schouders. Meteen na de start was er een valpartij van de Spanjaarden en werd de wedstrijd geneutraliseerd. De eerste van veertien spurten werd gewonnen door de Tsjechen.

In het wedstrijdbegin mengden de Belgen zich niet in de debatten. Vanaf de derde spurt, welke ze wonnen, namen ze het heft in handen. Ook de vijfde spurt werd gewonnen door de Belgen. Half koers, er moesten 140 ronden gereden worden, voerden Van Den Bossche-Wernimont het klassement aan met 18 punten voor Polen (15) en Frankrijk (13).

In de tweede wedstrijdhelft hielden de Belgen de touwtjes stevig in handen. Van Den Bossche en Wernimont (43 punten) prolongeren de titel voor Duitsland (34) en Polen (25). Voor België meteen de elfde medaille. Van Den Bossche won eerder al het EK-omnium.

Round-up van dag vijf: geen medaillegewin voor de Belgen

Verschillende ereplaatsen werden overschaduwd door de zware valpartij van Robbe Ghys, die werd afgevoerd.

Omnium - U23 - Sleutelbeenbreuk voor Robbe Ghys

Pech voor Robbe Ghys in de afvalling, derde nummer van het omnium. Ghys eindigde daarvoor twee keer derde in scratch en temporonden en behield uitzicht op eremetaal.

Ghys liep bij de zware val een sleutelbeenbreuk op. Ghys wordt in Genk geopereerd door dokter Bellemans.

Na het uitvallen van Ghys vormt Bryan Boussaer een ploeg met Jules Hesters in de madison.

• Keirin - junioren - Thibo Destatsbader vijfde

Thibo Destatsbader eindigde derde in de reeksen en werd naar de herkansingen doorverwezen.

In de herkansing eindigde Thibo tweede na de Tsjech Jiri Luxik. Het betekende meteen een stek voor de 1/2 finale.

Ook daarin presteerde de West-Vlaming sterk met een derde plaats en een ticket voor de finale.

De Fransman Florian Grengbo won voor de Pool Cezary Laczkowski en de Tsjech Jakub Stastny.

Destatsbader eindigde verdienstelijk vijfde.

• Puntenkoers - junioren - Brent Van Mulders vijfde

Brent Van Mulders begon goed aan de puntenkoers met meteen puntengewin in de eerste van twaalf spurten.

Van Mulders won de vierde en de tiende spurt, maar het volstond niet voor eremetaal.

De Nederlander Yanne Dorenbos (65 punten), die liefst drie keer rondewinst versierde, haalde het voor de Griek Panagotis Karatsivis (51) en de Wit-Rus Dzianis Mazur (47).

Van Mulders (37) eindigde vijfde.

• Puntenkoers - vrouwen-junioren - Shari Bossuyt vierde

Geen vierde medaillegewin voor Shari Bossuyt. Enkel de Oekraïnse Olha Kulynych versierde rondewinst. In de slotspurt werd beslist over de medailles.

De Ierse Iara Gillespie (30 punten) trok het laken naar haar toe. Kulynych pakte zilver. De Poolse Marta Jaskulska (24) snoepte Bossuyt (23) de bronzen medaille af.

• Ploegkoers - vrouwen-junioren - Shari Bossuyt en Jade Lenaers vijfde

Voor het eerst proefde een Belgisch juniorenteam van een ploegkoers op een groot kampioenschap. Na verdienstelijk weerwerk werd het West-Vlaamse duo, Lenaers is een eerstejaars, vijfde.

In functie van het EK 2019 in Gent kon men ervaring opdoen.

• Keirin - U23 - Ayrton De Pauw uitgeschakeld in de herkansingen

Het optreden van Ayrton De Pauw in het keirinnummer was geen lang leven beschoren. Ayrton eindigde vierde in de reeksen.

In de herkansingen eindigde Ayrton op dezelfde plaats en meteen zat het EK er op.