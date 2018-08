GP van België: startgrid

Lewis Hamilton vertrekt tijdens de GP van België van op de polepositie met naast hem titelrivaal Sebastian Vettel. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als laatste maar start door gridpenalty's voor Bottas en Hulkenberg als achttiende.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">That fifth <a href="https://twitter.com/hashtag/BelgianGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BelgianGP</a> pole mood...<br><br>No other <a href="https://twitter.com/F1?ref_src=twsrc%5Etfw">@F1</a> driver can match <a href="https://twitter.com/LewisHamilton?ref_src=twsrc%5Etfw">@LewisHamilton</a>’s record of five poles around Spa! <a href="https://t.co/vcWTUtgs55">pic.twitter.com/vcWTUtgs55</a></p>— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) <a href="https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1033361893065482240?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

1 44 L. Hamilton Mercedes

2 5 S. Vettel Ferrari

3 31 E. Ocon Racing Point

4 11 S. Perez Racing Point

5 8 R. Grosjean Haas F1

6 7 K. Räikkönen Ferrari

7 33 M. Verstappen Red Bull

8 3 D. Ricciardo Red Bull

9 20 K. Magnussen Haas F1

10 10 P. Gasly Toro Rosso

11 28 B. Hartley Toro Rosso

12 16 C. Leclerc Sauber

13 9 M. Ericsson Sauber

14 14 F. Alonso McLaren

15 35 S. Sirotkin Williams

16 18 L. Stroll Williams

17 77 V. Bottas Mercedes gridstraf: nieuwe motoronderdelen

18 27 N. Hülkenberg Renault gridstraf: nieuwe motoronderdelen

19 55 C. Sainz Renault gridstraf - motorwissel

20 2 S. Vandoorne McLaren gridstraf - motorwissel

