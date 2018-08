Het was een ontroerend moment voor de spelers en de toeschouwers. In Tennessee in de Verenigde Staten, stonden twee stoere American Football teams deze keer niet loodrecht tegenover elkaar. Ze brachten samen onder luid gejuich Dwaine, een jongen in een rolstoel die lijdt aan hersenverlamming, samen over de goallijn. Hij scoorde zijn eerste touchdown zonder getackeld te worden.