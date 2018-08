Dat Paus Franciscus, bijgenaamd de knuffelpaus, hip is wisten we al. Maar sinds zaterdag mag hij zich ook kronen tot de selfiepaus. Tijdens een tweedaagse katholieke bijeenkomst in Ierland stapte een jonge dame het podium op en vroeg prompt een selfie met de geestelijke leider van de katholieke kerk. Paus Franciscus stemde toe en het publiek juichte uitbundig.