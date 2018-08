Vans ontwerpt collectie voor verjaardag Disney

Naar aanleiding van het 90 jarig bestaan van Disney komt de Amerikaanse sneakerfabrikant Vans op de proppen met een heuse Disney collectie, volledig gewijd aan niemand minder dan Mickey Mouse.

Op de verjaardagstaart van Disney moeten we nog even wachten tot 18 november maar toch heeft Vans nu al zijn collectie Disney sneakers en T-shirts samengesteld. De bescheiden collectie werd ontworpen door verschillende bekende ontwerpers en illustratoren waaronder de Amerikaanse ontwerper John Van Hamersveld. Ook de Mexicaanse tattoo-artiest Mark Machado mocht zijn eigen interpretatie van Mickey Mouse omzetten in sneakers en t-shirts.

De Disney x Vans collectie is vanaf 25 augustus wereldwijd te koop. Prijzen variëren van 70 tot 100 euro per item.

Foto: Vans

Foto: Vans

Foto: Vans