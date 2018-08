Nederlander belandt op spoeddienst met 15 hardgekookte eieren in achterwerk

Een 29-jarige man is in Nederland op de spoeddienst beland met 15 hardgekookte eieren in zijn achterwerk. Dat staat te lezen in een Nederlands medisch tijdschrift. De man verkeerde in kritieke toestand en was onder invloed van GHB of vloeibare XTC.

De 29-jarige besloot, onder invloed van drugs, samen met zijn partner eieren te koken. Vervolgens pelde hij ze en schoof hij ze één voor één - vijftien in totaal - in zijn achterwerk. Die nacht kreeg hij last van ernstige maagkrampen en trok hij rechtstreeks naar het ziekenhuis.

“Toen de patiënt hier toekwam, had hij tachycardie en tachypnoe”, aldus één van de dokters. Dat zijn respectievelijk hartritmestoornissen - meer dan 120 slagen per minuut - en ademhalingsstoornissen - 29 snelle ademhalingen per minuut. “Verder onderzoek toonde een verstopping aan over de gehele onderbuik.”

Een CT-scan toonde abdominale sepsis aan en een perforatie van de karteldarm, net als een grote hoeveelheid lucht en vloeistoffen in zijn buikholte. Dokters beslisten daarop om met spoed een laparotomie uit te voeren, een operatie waarbij de buik wordt geopend via een incisie.

“De eieren werden verwijderd en de buikholte werd grondig gespoeld. Na de operatie werd de patiënt nog korte tijd op intensieve zorgen gemonitord. Na enkele dagen kon hij het ziekenhuis weer verlaten.”