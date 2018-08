“Verwacht dat Rode Kruis meer open was”

Bij de start van het asielcentrum van Helchteren, was Els Colemont er al bij. Ze tekende welkom op een grote banner. “In allerlei talen”, zegt ze. “In het begin heb ik me beziggehouden met noodhulp, met zaken als kleding en schoenen. Soms zonder tijd om naar het toilet te gaan. Daarna heb ik van alles gedaan: een praatcafé Nederlands, workshops tekenen en schilderen, een zangkoor voor kinderen… Maar die samenwerking met het Rode Kruis was soms moeilijk.”