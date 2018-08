Prins Harry en Meghan Markle hebben een nieuwe hond

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben hun prille gezin uitgebreid. Nog niet met een koninklijke baby maar wel met een puppy.

Volgens bronnen dichtbij het echtpaar zou de hond intussen zijn intrek genomen hebben in Kensington Palace in londen. De labrador zou de vervanger zijn van Bogart, de kruising tussen een labrador en herdershond, die Meghan moest achterlaten toen ze naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde om bij haar prins te zijn.

Haar kleinere hond, beagle Guy, nam ze wel mee en hij geniet nu van zorgeloze dagen in Londen. Ook de nieuwe puppy, waarvan we de naam of het geslacht nog niet kennen, zou het er naar zijn zin hebben.