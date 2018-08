“Achterstand dossiers is weg”

Klopt het dat Afghanen zo lang moeten wachten op een uitspraak over hun erkenning als vluchteling, zoals we horen uit getuigenissen vanuit het asielcentrum? Is de instroom aan asielzoekers van 2015 intussen ook eindelijk verwerkt? We vroegen het aan het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). “Eind april 2016 telden we nog 18.300 asielaanvragen waarvoor nog geen beslissing werd genomen”, zegt woordvoerder Gabrielle Baes. “Eind juli 2018 is dat teruggelopen tot 4.612 dossiers. Aangezien we 4.200 dossiers als een normale werkreserve beschouwen, is de achterstand bij de behandeling van asieldossiers dus zo goed als volledig weggewerkt. Dit geldt ook voor Afghaanse dossiers. Daarvan hadden we er op een bepaald moment 6.500, nu zijn er nog 80 à 90 dossiers die we nog moeten opstarten. Het gaat dus om een uiterst beperkt aantal dossiers, waarvan we betrokkenen de komende weken zullen oproepen.” Ongeveer de helft van de Afghanen maakt momenteel kans op erkenning tegenover 63% in 2015