Afghanen keren niet terug

In 2017 zijn er 57 Afghanen vrijwillig teruggekeerd naar Afghanistan, in 2016 waren er dat nog 162. De verplichte terugkeer blijkt ook niet te lukken: in 2017 zijn er amper 30 Afghanen teruggestuurd. Daarnaast zijn er nog 77 teruggestuurd naar een ander land (meestal een van onze buurlanden) en nog eens 98 als gevolg van de Dublin-regels, ook al naar een buurland, zo blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken.