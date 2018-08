Campenaerts: “Ik kwam voor de zege, dus is derde een ontgoocheling”

Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts strandde op zeven seconden van de zege en de rode leiderstrui in de openingstijdrit van de Vuelta in Malaga. In een videoboodschap van Lotto Soudal blikte hij terug op de wedstrijd.

Campenaerts maakte een eerlijke analyse van de chronoproef: “Ik kwam voor de zege, ik mikte op de rode trui. Dus is het een ontgoocheling om derde te worden. Maar eigenlijk is derde niet slecht. Ik heb zeven seconden achterstand op Dennis: hij was duidelijk de beste vandaag”, aldus Campenaerts.

Net als in de Giro was de tijdritspecialist van Lotto Soudal dus dichtbij etappewinst in een grote ronde. “Ik hoop dat ik in de toekomst tijdritten kan winnen in de WorldTour. De kloof is niet groot meer. De zestiende rit in deze Vuelta is opnieuw een tijdrit. Laat ons zien wat dan gebeurt.”

Toch focust Campenaerts niet alleen op de tijdritten. “Er zijn nog enkele leuke etappes op komst. We hebben hier een attractieve ploeg die attractief kan koersen. Ik hoop dat ik de volgende ritten nog een mooie aanval kan doen.”