“Drie jaar in het centrum, nu op straat”

Houthalen-Helchteren - Het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Helchteren sluit op 30 september. Deze zomer zijn de meeste asielzoekers al vertrokken: in juni waren ze nog met 600, nu nog met 225, vooral alleenstaande mannen. Hoe reageert de buurt? De vrijwilligers? En de laatste bewoners?

Bijna drie jaar heeft Muheb (23) in het asielcentrum van Helchteren gewoond. Nu slaapt hij op straat of bij vrienden. Of op de bus, met dank aan de Buzzy Pazz. “Ik neem vaak de bus naar de verst mogelijke ...