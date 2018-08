Zestien doden bij zwaar busongeval in Bulgarije

Bij een busongeluk in Bulgarije zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen. Dertien inzittenden overleden al op de plaats van het ongeval, zegt minister van Binnenlandse Zaken Valentin Radev zaterdagavond. De bus telde in totaal 34 inzittenden. Vijftien gewonden, onder wie de chauffeur, werden naar het ziekenhuis gebracht.

De bus, die in de richting van hoofdstad Sofia reed, raakte nabij Swoge, een stadje ongeveer veertig kilometer ten noorden van Sofia, van de rijbaan af. Hij zou twintig meter naar beneden zijn gestort, zegt de politie. Volgens de binnenlandminister reed de bus in op drie auto’s, ging hij drie keer over de kop en stortte hij vervolgens de diepte in.

De reizigers waren op weg naar een klooster, bericht tv-zender bTV. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

De regering riep maandag een dag van nationale rouw uit. In Bulgarije was er in april al een zwaar busongeluk. Een auto reed toen in op een lijnbus. Daarbij kwamen zes personen om.