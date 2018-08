Yellow Tigers kwalificeren zich voor het EK volleybal dankzij zege tegen Slovenië

De Yellow Tigers (CEV 7) hebben zich zaterdagavond in het Sloveense Maribor verzekerd van de kwalificatie voor het EK volleybal. Voor de tweede keer in vier dagen wonnen de Belgische vrouwen van Slovenië. Het werd 0-3 (17-25, 16-25, 23-25). Woensdag wonnen de Tigers in Deurne ook al met 3-0 van Slovenië.

De Belgische vrouwen spelen voor de eer begin volgend jaar nog twee kwalifieduels, thuis tegen Isräel en in IJsland.

De eerste twee van de groep plaatsen zich voor het EK. Dat wordt voor het eerst gespeeld in vier landen (in Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije). Het aantal deelnemers werd uitgebreid van 16 naar 24.

Op het EK van vorig jaar in Azerbeidzjan en Georgië werd België, bronzenmedaillewinnaar in 2013, teleurstellend laatste in zijn groep na nederlagen tegen Nederland, Tsjechië en Servië. De Serviërs wonnen later de finale tegen Nederland. Op het EK van 2015 werd er in Antwerpen doorgestoten tot de kwartfinales, waarin de latere nummer drie Servië te sterk bleek.