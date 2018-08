KV Kortrijk pakt verdiende eerste zege van het seizoen op veld Charleroi

KV Kortrijk heeft een knappe uitzege geboekt op het veld van Charleroi. De nieuwe spits Felipe Avenatti scoorde bij zijn debuut, in het slot verdubbelde Ilombe Mboyo de score: 0-2. Een verdiende eerste zege van het seizoen voor Kortrijk, dat in de stand over Charleroi springt. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Bij KV Kortrijk voerde De Boeck drie wijzigingen door: Chevalier kreeg weer een basisplaats, waardoor verrassend op de bank plaatsnam. Azouni kreeg dan weer de voorkeur op Kanu om de geschorste Rolland te vervangen. Maar de opvallendste wissel was dat nieuwkomer Avenatti al meteen in de basis stond, vijf dagen nadat hij maandag aankwam in Kortrijk. Charleroi was door het vertrek van Rezaei naar Club Brugge aanvallend onthoofd, waardoor Perbet voor het eerst startte.

Voor beide teams waren drie punten broodnodig om uit de put van het klassement te klimmen, want zowel Charleroi als Kortrijk verloor al driemaal. Het was Charleroi die dat het beste begrepen had. Al in de eerste minuut trokken de Karolo’s naar voor. Benavente met een rush richting Perbet, maar Lepoint was meteen bij de les en kon via het been van Perbet ontzetten. Ook daarna had Charleroi het overwicht, maar in de negende minuut prikte Kortrijk tegen. Hines-Ike bediende nieuwkomer Avenatti met een puike voorzet en bewaker Martos kon niet beletten dat de lange Uruguayaanse huurling van Bologna van bij de eerste paal staalhard voorbij Riou kopte. Avenatti had dus maar negen minuten nodig om zijn eerste doelpunt in de Belgische competitie te maken, een binnenkomer van formaat. Ook later toonde de Uruguayaan dat hij over een goede vorm beschikt. Hij bleek een stabiel aanspeelpunt dat zich niet te beroerd voelt om tot ver verdedigende druk te zetten. Even later probeerde hij zijn doelpunt over te doen, maar dan stond Riou pal.

Charleroi van slag, en de Karolo’s hadden toch wel tien minuten nodig opnieuw te dreigen. Benavente ging over de linkerkant voorbij Kagelmacher en Lepoint kon pas in een ultieme poging redding brengen. Via Fall, Gholizadeh en Perbet kwamen er enkele kansjes, maar Charleroi kwam te weinig in zijn spel om Kortrijk echt te bedreigen in de eerste helft. Glen De Boeck liet zijn manschappen het veld klein houden en Charleroi vond voor de rust geen oplossing.

Volwassen spel

In de tweede helft eenzelfde beeld. Charleroi beet zijn tanden stuk op een Kortrijk dat goed opgesteld stond. De Henegouwers hadden dan wel meer balbezit, maar dreigen was o zo moeilijk. KV Kortrijk controleerde goed, met Azouni die veel ballen recupereerde en zo zijn kans greep. Op het uur verzuimde Mboyo de voorsprong te verdubbelen. Hines-Ike bediende de voormalig international met een gemeten voorzet, Mboyo zette zijn mannetje Marinos makkelijk in de wind, waarna hij vanop drie meter onbesuisd over schoot.

Daarna kabbelde de wedstrijd wat voort. Kortrijk voetbalde volwassen de wedstrijd uit, terwijl Charleroi echt niet in zijn spel kwam. Het moest zich tevreden stellen met wat waterkansjes. In de slotminuut ging de pas ingevallen Ezekiel door op de rechterflank en bracht de bal voor, waarna Riou onbegrijpelijk de bal onder zich liet doorglippen tot Mboyo die deze keer wel rustig voor open doel binnen werkte. Buiten het vurige begin konden de Karolo’s Kortrijk amper bedreigen. Mazzu zal wat oplapwerk hebben, want met vier nederlagen uit vijf wedstrijden krijgt het vertrouwen een knak. Kortrijk lijkt dan weer vertrokken om verder te groeien in zijn spel.