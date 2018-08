Moeskroen rode lantaarn na verlies in staartduel

Eupen heeft zaterdagavond het staartduel bij Moeskroen gewonnen dankzij een doelpunt van Cheick Keita op het halfuur. Door de zege springt Eupen naar de twaalfde plaats, Moeskroen staat puntenloos laatste.

Moeskroen begon dominant aan zijn partij tegen Eupen. De Henegouwers leken na acht minuten op voorsprong te komen, dankzij een kopbaldoelpunt van Galitsios. De VAR was echter wakker en keurde de goal van de Griek af voor buitenspel. Aan de overkant zat het voor Eupen wel mee. Keita werkte op het halfuur de 0-1, via Werner, in doel.

Moeskroen zette na rust alles op alles, maar Pierrot en Amallah lieten grote mogelijkheden onbenut. Het bleef 0-1. Eupen klimt door haar zege naar de dertiende plaats, Moeskroen blijft zonder punten alleen laatste.