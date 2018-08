Antwerp gedeeld tweede na zege met tien tegen Cercle

Een vroege rode kaart voor Omar Govea heeft Antwerp niet van de zege kunnen houden tegen Cercle Brugge. William Owusu scoorde vlak na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Deurne-Noord zit zo aan elf op vijftien, staat nu zelfs gedeeld tweede en mag zeker met de komst van Dieumerci Mbokani stilaan weer wat hoger gaan mikken.

Antwerp, de zevende in de stand met acht punten uit vier wedstrijden, ontving Cercle, zesde met evenveel punten uit evenveel wedstrijden, met maar een betrachting: voor het eerst dit seizoen winnen in eigen huis. Want al doet de Great Old het best goed, de drie punten pakken op de eigen Bosuil, het lijkt ook dit seizoen geen sinecure te zijn. Oké, vorige week was het Club dat over de vloer kwam, maar twee weken eerder was het KV Kortrijk dat niet werd uitgeteld. Dat moest dus anders, en Cercle moest het kind van de rekening worden.

Coach Laszlo Bölöni, die vorig weekend even weinig creativiteit had gezien als wij, bracht Rodrigues opnieuw aan de aftrap. Omar Govea mocht dan weer debuteren, en zou dat meteen goed en met best wat flair doen. Voor een kwartiertje dan toch, want de Mexicaan zou al na een kwartier mogen gaan douchen. Borges en Yatabaré waren geblesseerd, wat toch een streep door de Antwerpse rekening was. Van Damme kwam zo centraal achterin te staan. Of dat zou volstaan om dwingeland te spelen en dus het spel te maken voor eigen volk, zou nog moeten blijken.

Rood voor Govea

Antwerp bleek alvast gretig, met een schot van Owusu. Maar Nardi was bij de pinken. Even later knalde diezelfde Owusu heel wat harder, al was het dit keer niet binnen de palen. Maar Cercle was zo wel al tot twee keer toe wakker geschud. En de Bruggelingen bleven maar beter klaarwakker, want de Great Old knutselde wat graag iets in mekaar. Maar op het kwartier mocht Bölöni zijn plannen al wijzigen toen Govea al te driest met de beide voeten aan het tackelen ging. Dom van de Mexicaan, dat zal Bölöni wel hebben herhaald tijdens de koffie.

Toch leek de hemel alweer snel op te klaren voor Antwerp, dat de bal op stip zag belanden. Lichte fout van Omolo op Juklerod - als het al een fout was - maar Hairemans knalde zijn elfmeter rechtdoor, pardoes op de rechtervoet van Nardi. Weg 1-0, al was Van Damme er snel dichtbij. De belegering stopte niet, want Antwerp bleef ook met dat mannetje minder de betere ploeg. Nardi - weer hij - hield andermaal Hairemans van de voorsprong. Aan de overkant zette Bruno Bolat voor het eerst aan het werk. Dat deed de aanvaller tien minuten later nog eens. Maar voorts kwam Cercle vooral bleekjes voor de dag. Al mocht ook Taravel even aanleggen voor de 0-1.

Blunder zorgt voor enige goal

Ook na de rust ging Antwerp meteen over tot de orde van de dag: scoren tegen Cercle, dat een handje meehielp met heel wat geblunder achterin. Owusu was de opportunist van dienst en tikte het leer dan toch hoog voorbij de dit keer kansloze Nardi. Het sein voor Cercle-coach Laurent Guyot om tot een dubbele wissel over te gaan. Veel hielp dat niet, want Antwerp én het thuispubliek bleven een furie. Cercle kon er alvast weinig tegenover zetten, zelfs niet met dat mannetje meer.

Gelukkig voor de West-Vlamingen was Nardi sneller op de bal dan Owusu, of de knock-out was helemaal een feit geweest. Cercle bleef wel naar het gaatje zoeken, maar met alle wil va de wereld lukte dat geenszins. Een pluim voor Antwerp wel, dat goed in blok bleef en achterin haast niets weggaf. Met elf op vijftien naar Anderlecht komend weekend, daar had wellicht haast niemand van durven te dromen.