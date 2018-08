Italiaanse justitie opent onderzoek tegen minister van Binnenlandse Zaken Salvini

De Italiaanse justitie heeft een onderzoek geopend tegen minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, dat melden Italiaanse media. Het onderzoek gaat over het ‘onwettig vasthouden van mensen, onwettige aanhoudingen en machtsmisbruik’ in verband met de migranten die vastzitten op een schip van de Italiaanse kustwacht in de Siciliaanse haven Catania.