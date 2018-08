Zanger Kyle Pavone van rockgroep We Came as Romans overleden

Zanger Kyle Pavone van de rockgroep We Came as Romans (WCAR) is op 28-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN zaterdag op gezag van de Twitteraccount van de band bericht.

Pavone sloot zich in 2008 aan bij de metcalcoreband uit Michigan, nog voor het debuutalbum ‘To Plant a Seed’ uit 2009.

Het bekendste werk van de groep is het album ‘Tracing Back Roots’ (2013). De groep zou volgende maand op tournee gaan met de groep Bullet for My Valentine. De doodsoorzaak van de zanger is nog onduidelijk.