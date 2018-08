Lommel SK wint van Lierse Kempenzonen dankzij drie kopbalgoals

Lommel SK mag zich opmaken voor de volgende ronde van de Croky Cup. Zaterdagavond kwamen ze twee keer op achterstand tegen Lierse Kempenzonen, maar wisten uiteindelijk toch de overwinning binnen te halen.

Coach René Trost van Lierse moest met Naim Boujouh, Olivier Schops, Devon Maes en Jasper Sols een viertal jongens geblesseerd aan de kant laten. Zijn collega Tom Van Imschoot was kennelijk gerust in een positieve afloop en gooide slechts vier pionnen in de strijd die één week eerder verantwoordelijk waren geweest voor de stuntzege van Lommel op het veld van KV Mechelen.

Lierse Kempenzonen trok na een sterke eerste helft verdiend met een bonus de rust in. Na een studieronde van een dik kwartier waren het niet toevallig de Pallieters die een eerste keer dreigden. Daniëls pareerde de verraderlijke botsbal van Meeus echter in hoekschop. Diezelfde Meeus kroop wat later in de rol van aangever, maar Da Silva kwam een voetlengte te kort om in doel te leggen. Na goed een halfuur was het dan toch raak. Buyens bracht het leer tot bij Meeus, die de bezoekende goalie Daniëls met een heerlijke krulbal het nakijken gaf. Ook na zijn voorsprong bleef Lierse Kempenzonen in het slotkwartier van de eerste periode een stevige voet in de match houden. Een schot van Miramar Rocha hoog over was zowat het enige wapenfeit van de Limburgers in de eerste 45 minuten.

Maar amper begonnen in de tweede helft was het wel meteen raak voor Lommel . Op hoekschop van Henkens knikte Miramar Rocha staalhard binnen. Tien minuten later stond het haast 1-2, maar Geens wist een volley van Cerigioni nog tegen de paal te duwen. Miramar Rocha zag de daaropvolgende rebound nog afgeblokt worden. Lierse Kempenzonen kon zich gaandeweg herstellen en sloeg bij zijn eerste tegenstoot na de pauze ook meteen toe. Lommel kon een vrijschop van de thuisploeg onvoldoende wegwerken, het leer viel voor de voeten van Buyens en die had maar in doel te leggen. De Lierenaars leken zeker van de overwinning, maar werden negen minuten van het einde koud gepakt door een kopbalgoal van Miramar Rocha. Nauwelijks twee minuten later mochten de boeken dicht voor Lierse, nadat Valcke op aangeven van Azevedo een derde keer met het hoofd kon scoren.

LIERSE KEMPENZONEN: Geens, D’Onofrio, Wils, Van der Veken (86’ Bouaouali), Nelissen, Buyens, Maus (72’ Janssen), Meeus, Da Silva, Kuijlaars, Vermeiren.

LOMMEL: Daniëls, De Wilde, Kolen, Santermans, Vanbelle, Bitsindou, Henkens, Gaethofs (67’ Valcke), Claes (86’ cauwenberg), Cerigioni (67’ Azevedo), Miramar Rocha.

DOELPUNTEN: 31’ Meeus 1-0, 47’ Miramar Rocha 1-1, 63’ Buyens 2-1, 81’ Miramar Rocha 2-2, 83’ Valcke 2-3.

GELE KAARTEN: 37’ Kolen, 49’ Kuijlaars, 73’ Meeus, 78’ Vermeiren, 92’ Aevedo.

RODE KAARTEN: 84’ Van Belle (2x geel)

SCHEIDSRECHTER: Toeback.

TOESCHOUWERS: 2.300.