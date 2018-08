Belgian Cats winnen eerste oefenduel tegen Griekenland

Wevelgem -

De Belgische basketvrouwen hebben zaterdagavond in Wevelgem hun eerste oefenduel tegen Griekenland, ter voorbereiding op het WK in Tenerife (22-30 september), winnend afgesloten. De Belgian Cats haalden het met 68-63 (rust: 40-27). Zondag (om 18u30) spelen de Belgische vrouwen in Charleroi nog een keer tegen Griekenland.