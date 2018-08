Roland Garros is niet blij met outfit Serena Williams

De organisatoren van Roland Garros maakten zaterdag bekend dat ze Serena Williams liever niet meer in haar opvallende outfit -een volledig zwarte bodysuit met roze band rond haar middel- zien tennissen op het Franse grandslamtoernooi. “Ik ben zeker dat we over mijn uitrusting tot een akkoord gaan komen”, reageerde de Amerikaanse nadien.

“Alles zal wel in orde komen”, sprak Williams sussende taal op een persmoment voor de US Open in New York. “Het is geen erge zaak, we zullen het wel regelen. Ik kom ook goed overeen met de toernooi-organisatie, dus geen probleem in dat opzicht. Ik denk dat ze wel weten dat er voor sommige zaken medische gronden zijn.”

De 23-voudige grandslamkampioene benadrukte eerder al dat het pak voor een betere bloeddoorstroming zorgde. Na de geboorte van haar dochtertje kende Williams medische complicaties, ze had onder meer last van bloedklonters.

Williams speelde op Roland Garros haar eerste grandslam sinds de geboorte van haar dochtertje Olympia. Ze omschreef haar outfit toen als “plezierig en praktisch”. Het zwarte pak was een verwijzing naar de film Black Panther, waarin het hoofdpersonage een soortgelijke outfit draagt. “Ik voel me als een krijger in dit pak, een soort superheld”, voegde ze toe.