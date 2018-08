Een vijfjarig meisje heeft de harten van velen gestolen. De mondige meid werd gefilmd net na haar allereerste bezoekje aan de kapper. Zo vertelt ze haar moeder dat ze nooit zoveel geluk kan voelen als zij nu voelt. Waarna ze een heleboel elementen opnoemt die haar ooit even gelukkig maakten. Haar moeder moet bekennen dat ze bijna in tranen is door zoveel kleutergeluk. De video gaat viraal via het internet, maar wie het schattige meisje is, is voorlopig niet bekend.