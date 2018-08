Stoffel Vandoorne mag blijven omdat... Ocon te groot is

Spa / Francorchamps - Stoffel Vandoorne maakt zoals het gepland het seizoen vol bij McLaren. Dat heeft sportbaas Gil De Ferran formeel bevestigd na de kwalificaties in Francorchamps. Zijn vel is wellicht gered doordat zijn vervanger, Esteban Ocon, te groot is voor de cockpit van McLaren.

De voorbije dagen gingen er geruchten dat de 26-jarige West-Vlaming vanaf Monza of Singapore zou vervangen worden door Esteban Ocon, de Fransman die in Spa vandaag verrassend de derde startplaats versierde. De rijderswissel zou een onderdeel zijn van een stoelendans, in gang gezet door de overgang van Lance Stroll naar Racing Point Force India.

In de voormiddag lekte in Francorchamps uit dat Ocon zelfs al in de McLarenfabriek in Woking geweest is om een stoeltje te laten gieten. Daarbij zou aan het licht gekomen zijn dat de Fransman te groot is voor de McLaren. De auto is gebouwd voor Fernando Alonso en Vandoorne, die 1m71 en 1m77 meten. Ocon is met zijn 1m86 erg groot voor een F1-rijder en past niet in de cockpit. Het zou niet de eerste keer zijn dat een rijder naast een job grijpt omdat hij de groot of te breed is. Dat gebeurde in het verleden bijvoorbeeld met Nigel Mansell, Jos Verstappen en wijlen Justin Wilson.

De Ferran wilde de seat fitting van Ocon bevestigen noch ontkennen. “We praten niet over rijders van andere teams”, zei hij meermaals.

Esteban Ocon (rechts) versierde de derde startplaats, na Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, maar is met zijn 1m86 te groot voor de McLaren. Foto: BELGA

Ook over de rijderskeuze voor volgend jaar kon hij geen duidelijkheid brengen. “We hebben nog geen keuze gemaakt, en Stoffel blijft een mogelijkheid.”

De Ferran bevestigde wel dat Lando Norris (18) in Monza opnieuw een kans krijgt in de eerste vrijdagtraining. Dit keer zal het Vandoorne zijn die zijn auto moet afstaan; gisteren was dat Alonso.

Vandoorne eindigde allerlaatste in de kwalificaties voor zijn thuisrace. Wellicht zal hij als achttiende starten, want Valtteri Bottas en Nico Hulkenberg moeten achteraan starten wegens een motorenwissel. In de vrije trainingen had onze landgenoot een crash, doordat Bottas hem op het gras dreef. De Fin nam de schuld op zich en kreeg een berisping.

Peck nekt Verstappen

Max Verstappen strandde op de zevende startplaats. Bij lichte regenval leek hij uitzicht te hebben op een eerste pole, maar toen de piste opdroogde, was zijn kans verkeken. Verstappen: “Pure pech. De piste werd steeds sneller, maar ik had te weinig benzine aan boord om op het einde nog een snelle ronde te rijden. Wij hadden de beste strategie, waren het best voorbereid, maar dan droogde het op.”