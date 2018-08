Zware hinder op E17 na dodelijk ongeval: man die uitstapte op pechstrook aangereden door truck

Op de E17 in de richting van Gent is zaterdagmiddag in Lokeren een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestuurder die uit zijn wagen was gestapt op de pechstrook werd aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de bestuurder ook pech had met zijn wagen.

De bestuurder overleefde de klap niet.

Door het ongeval zijn de midden- en rechterrijstrook versperd en is er ernstige hinder op de snelweg. Er is file vanaf Waasmunster: het is er zeker anderhalf uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer op lange afstand aan om om te rijden via de E34.