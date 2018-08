Stoffel Vandoorne na nieuwe teleurstelling: "Ik hoop gewoon dat het morgen beter gaat"

Net als tijdens de oefensessies was ook de kwalificatie voor de GP van België een teleurstelling voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Vandoorne reed tijdens iedere oefensessie van zijn thuisrace de traagste tijd. Onze landgenoot werd de voorbije sessies geplaagd door allerlei problemen en ook tijdens de kwalificatie geraakte Vandoorne niet verder dan de traagste tijd. Door gridpenalty's voor Nico Hulkenberg en Valtteri Bottas zal Vandoorne echter als achttiende aan de race beginnen.

"Onze algemene performance verklaart eigenlijk alles deze namiddag. We zijn laatste geweest in quasi al de sessies. We hebben dit weekend zoveel problemen gekend dat ik niet denk dat deze kwalificatie als een verrassing komt," blikt Vandoorne terug op zijn kwalificatie.

"Het is mijn thuisrace en het is echt jammer dat ik niet over beter materiaal beschik om de fans van een goede show te voorzien en een goed resultaat neer te zetten."

Tijdens de derde oefensessie raakte Vandoorne betrokken bij een opmerkelijk incident met Valtteri Bottas. Vandoorne spinde en raakte net de vangrails waardoor zijn wagen licht beschadigd raakte. Hij denkt echter niet dat zijn kwalificatie zonder het incident beter zou verlopen zijn.

"Ik denk niet dat er een groot mirakel zou gebeurd zijn indien ik mijn incident tijdens de derde oefensessie niet had gehad. We hebben alles geprobeerd vandaag, zelfs door te slipstreamen en we hebben niet echt veel progressie geboekt. Ik denk dan ook niet dat het voor mij veel verschil uitgemaakt zou hebben."

"Ik hoop dat ik morgen tijdens de race wat progressie kan boeken. Het is tot dusver een zeer moeilijk weekend geweest en we hebben echt totaal geen performance gehad. Ik hoop gewoonweg dat het morgen wat beter zal gaan," besloot Vandoorne.

