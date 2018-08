Sommige Belgen laten zich nog vangen aan roamingkosten, met hoge factuur als gevolg

Heel wat mensen laten zich nog steeds verrassen door een dikke gsm-factuur nadat ze in het buitenland zijn geweest. Binnen de Europese Unie zijn roamingkosten voor mobiele data dan wel afgeschaft, er blijven nog altijd Europese landen (de meeste niet EU-landen dan) waar die roamingkosten nog wél gelden. En dat vergeten sommige reizigers.

Trek je met de wagen van België op vakantie naar Italië, dan is de kans groot dat je Zwitserland doorkruist. Tijdens die doortocht zet je het mobiele internet op jouw smartphone maar best af, want de kosten kunnen hoog oplopen. Zwitserland is namelijk geen lid van de Europese Unie en de afschaffing van de roamingkosten voor mobiele data is daar dus niet van toepassing.

Zeker 144 mensen lieten zich daardoor vangen, zo bleek uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. De dienst ontving dit jaar al 144 klachten. Sinds de invoering van het Europese roamingtarief zijn dat er bovendien steeds meer.

Oppassen op Griekse eilanden

Extra betalen voor het gebruik van mobiel internet is niet meer aan de orde in de EU. En ook in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland hoef je niks extra betalen. Maar in bijvoorbeeld Zwitserland of Monaco is dat dus wel het geval, net als in Macedonië, Montenegro of Bosnië. Bovendien pas je ook beter op op de Griekse eilanden Kos en Lesbos. Die liggen namelijk zo dicht bij Turkije dat het kan zijn dat jouw smartphone gebruikmaakt van een Turkse provider. Is dat het geval, dan komen die extra kosten er dus ook bij.

Betwisten

Wie er niet aan dacht om zijn of haar mobiele data en roaming uit te schakelen in die niet EU-landen en achteraf een hoge factuur krijgt toegestuurd, kan proberen die factuur te betwisten. Of dat uiteindelijk lukt, zal onder andere afhangen van of je al dan niet een sms hebt gekregen van de provider waarin staat hoeveel het gebruik van mobiele data in dat land kost.