Pro League-voorzitter Marc Coucke reageert op chaos in eerste klasse: “Sorry aan de voetballiefhebber”

Brussel - Marc Coucke, voorzitter van de Pro League en van voetbalclub RSC Anderlecht, heeft zaterdag op Twitter gereageerd op de onduidelijkheid rond de indicatieve tabel die het bondsparket gebruikt om sancties uit te spreken. “Als recent voorzitter van de Pro League betreur ik de impasse: beslissingen in het voetbal moeten snel, duidelijk en eerlijk zijn”, klinkt het.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) sprak zaterdag de vrijspraak uit voor Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (KAS Eupen).Volgens het disciplinaire beroepsorgaan was niet voldoende bewezen dat de indicatieve tabel, waarop de sancties gebaseerd zijn, goedgekeurd werd door de profclubs. Het bondsparket moest hiervoor bewijzen aanvoeren, maar slaagde hier dus niet in.

Coucke belooft actie

Op Twitter reageert Coucke op de zaak. “De oorzaak is een administratieve fout in januari 2018 en een recente snelle rechtzetting wordt betwist qua rechtsgeldigheid”, schrijft de zakenman. “Iedereen heeft recht op verdediging, dus begrip voor wie procedure-argumenten gebruikte (puur ter info: Rsca vandaag niet; willen wel gelijke behandeling). De geschillencommissie hoger beroep is onafhankelijk en dus respect voor hun beslissingen. Op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van 4/9 zullen we binnen de Pro League definitief het probleem aanpakken en enkele wijzigingen uitvoeren zodat iets dergelijks zich niet meer herhaalt. Sorry aan de voetballiefhebbers voor deze omstandigheden, die puur juridische oorzaken hebben. We houden ook niet van dergelijke toestanden.”

Anderlecht trekt zondag op de vijfde speeldag als leider naar Club Brugge, dat volgt op twee punten van de nog altijd foutloze Brusselaars. Coucke zelf is met vakantie en zal de topper niet bijwonen, zo laat hij nog weten via Twitter.